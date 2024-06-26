Более 3,5 тысяч доносов написали россияне после начала войны — СМИ

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне написали более 3,5 тысяч доносов. Об этом сообщает российское издание «Важные истории».

Как подсчитало издание на основе открытых данных, чаще всего жители Российской Федерации писали жалобы на антивоенные высказывания в соцсетях — всего в правоохранительные органы поступило 2 623 доноса на эту тему. На втором и третьем месте по количеству доносов — так называемые ЛГБТ-пропаганда и русофобия.

Отмечается, что 70 процентов жалоб были написаны участниками анонимного телеграм-канала «Мракоборец», который специализируется на поиске антивоенных активистов, и на который подписаны свыше пяти с половиной тысяч человек. В среднем туда поступает три жалобы в день на страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«148 доносов написала лично глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, 60 — прокремлевский активист Виталий Бородин», — сообщает издание.

К концу апреля 2024 года уголовные дела за антивоенную позицию в России были возбуждены как минимум против 902 человек, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». 261 из них лишен свободы.