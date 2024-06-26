Понад 3,5 тисячі доносів написали росіяни після початку війни — ЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни написали понад 3,5 тисячі доносів. Про це повідомляє російське видання «Важливі історії».

За підрахунками видання на основі відкритих даних, найчастіше жителі Російської Федерації писали скарги на антивоєнні висловлювання в соцмережах — всього до правоохоронних органів надійшло 2 623 доноси за цією темою. На другому та третьому місці за кількістю доносів — так звані ЛГБТ-пропаганда та русофобія.

Зазначається, що 70 відсотків скарг написано учасниками анонімного телеграм-каналу «Мракоборець», який спеціалізується на пошуку антивоєнних активістів, і який має понад п'ять із половиною тисяч підписників. В середньому туди надходить три скарги на день на сторінки у соціальних мережах «ВКонтакті» та «Однокласники».

«148 доносів написала особисто голова "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна, 60 — прокремлівський активіст Віталій Бородін», — повідомляє видання.

До кінця квітня 2024 року кримінальні справи за антивоєнну позицію в Росії порушені щонайменше проти 902 осіб, випливає із даних правозахисного проєкту «ОВД-Інфо». 261 з них позбавлені волі.