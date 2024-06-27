РФ вдарила по Торецьку та селу в Покровському районі: є жертва та постраждалий

Російська армія сьогодні вранці, 27 червня, вкотре атакувала Донецьку область. Відомо про одного загиблого та одного пораненого. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, під атаку росіян потрапило місто Торецьк та село Ясенове.



«Під вогнем знову опинився Торецьк — там встановлено інформацію про 1 загиблу людину», — написав він.



Філашкін додав, що у селі Ясенове Покровської громади отримав поранення один цивільний, також пошкоджено підприємство.



Раніше ми писали, що місто Селидове обстріляло армію РФ 27 червня.