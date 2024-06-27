На окупованій Луганщині комунальні послуги подорожчають з 1 липня

Вартість комунальних послуг на окупованій території Луганської області з 1 липня підвищиться, щомісячний платіж за них збільшиться в середньому на 10%. Про це заявили в угрупуванні «ЛНР».



Окупаційна адміністрація вказала, що провела індексацію тарифів після півторарічної перерви півтора року. У «ЛНР» не розмежовують умови для територій, які російські військові окупували у 2014 році і тих, що були захоплені під час повномасштабного вторгнення, два роки тому.



Зміняться тарифи на електроенергію, холодне водопостачання та водовідведення, теплопостачання, послуги з поводження з твердими комунальними відходами, ціни на газ.