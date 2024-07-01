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В Донецкой области двое погибших и 12 раненых из-за обстрелов РФ

01 июля 2024, 08:23

В Донецкой области двое погибших и 12 раненых из-за обстрелов РФ

За 30 июня российские военные убили двух жителей Донецкой области: в Торецке и Северске. Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.

«Еще 12 человек в области за сутки получили ранения», — добавил начальник военной администрации Донецкой области.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2044 человек убитыми и 5210 — ранеными.

Результат обстрелов Донецкой области россиянами. Фото: Филашкин

Напомним, в результате ракетного обстрела россиян по городу Вольнянск Запорожской области возросло количество пострадавших. 

Также в результате ракетного удара по Киеву пострадали шесть человек, включая ребёнка.

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