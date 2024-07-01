В Донецкой области двое погибших и 12 раненых из-за обстрелов РФ

За 30 июня российские военные убили двух жителей Донецкой области: в Торецке и Северске. Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.



«Еще 12 человек в области за сутки получили ранения», — добавил начальник военной администрации Донецкой области.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2044 человек убитыми и 5210 — ранеными.

Результат обстрелов Донецкой области россиянами. Фото: Филашкин

Напомним, в результате ракетного обстрела россиян по городу Вольнянск Запорожской области возросло количество пострадавших.



Также в результате ракетного удара по Киеву пострадали шесть человек, включая ребёнка.