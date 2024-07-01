У Донецькій області двоє загиблих та 12 поранених через обстріли РФ

За 30 червня російські військові вбили двох жителів у Донецькій області: у Торецьку та Сіверську. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у Telegram.



«Ще 12 осіб в області за добу дістали поранення», – додав начальник військової адміністрації Донецької області.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 044 убитими та 5 210 пораненими.

Результати обстрілів Донецької області росіянами. Фото: Філашкін

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Вільнянськ Запорізької області зросла кількість постраждалих.



Також внаслідок ракетного удару по Києву постраждали шестеро людей, включно з дитиною.