У Росії дезертир із «ДНР» кілька разів зґвалтував 13-річну дівчинку із психічними розладами

Підозрюваний у зґвалтуванні 13-річної дівчинки дезертир із «ДНР» Олексій Урбанович. Фото: ASTRA

Мобілізований із так званої ДНР, який самовільно залишив військову частину, зґвалтував 13-річну дівчинку із психічними розладами. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

Так, у Калузькій області затримали 33-річного Олексія Урбановича – мобілізованого з окупованого міста Сніжне Донецької області. За версією російського слідства, мобілізований залишив свою військову частину 34476 восени 2023 року і переїхав до селища Полотняний Завод у Калузькій області. Там він напав та неодноразово зґвалтував 13-річну дівчинку з особливостями розвитку – підліток перебуває на обліку з діагнозом «розумова відсталість».

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі мігрант зґвалтував 15-річну дівчинку та може уникнути покарання.