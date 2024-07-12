Росія у травні та червні втратила рекордну кількість військових в Україні – британська розвідка

У травні та червня середньодобові втрати росіян убитими та пораненими в Україні збільшилися до максимумів під час конфлікту – 1 262 та 1 163 відповідно. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Загалом РФ, ймовірно, втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці. Зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій уздовж решти лінії бойового зіткнення.

Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність РФ мати будь-які тактичні успіхи, попри спроби ще більше розтягнути лінію бойового зіткнення.

Рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Москва продовжує намагатися масою захопити українські позиції.

Нагадаємо, що російська армія у штурмах міста Торецьк Донецької області втрачає свої найкращі підрозділи.