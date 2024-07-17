Потеряли жилье, но не остались без помощи. Как в Покровске ликвидируют последствия ракетных обстрелов

Покровск. Фото: Новости Донбасса

Во второй половине дня российские войска в очередной раз обстреляли Покровск в Донецкой области. Четыре мощных взрыва прозвучали в 16:30 — время, когда люди возвращаются домой с работы. В зоне поражения оказались частный сектор и местное кладбище. Журналисты «Новостей Донбасса» побывали на месте событий и пообщались с пострадавшими.



По данным прокуратуры в результате обстрела пострадали четверо горожан — двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 58 лет. Им срочно оказали медицинскую помощь, у всех людей диагностированы осколочные ранения. По предварительным данным, российские войска нанесли удар тремя авиационными ракетами «УМПБ Д-30 СН». Повреждены дома и газопровод.



У полуразрушенного дома супругов Павловых убирают последствия обстрела. К сожалению, он уже непригоден для проживания. Семья срочно ищет жилье в аренду и пытается спасти хотя бы что-то из своего имущества. Александр работает проходчиком на одной из местных шахт. В свободное время они вместе с женой годами обустраивали свой дом, чтобы дети и внуки могли гостить с комфортом. Сейчас в детской комнате потрескались стены, уцелел только манеж. В доме нет окон и крыши.

Только пару дней назад у господина Александра гостила дочь с внучкой. Фото: Новости Донбасса

«Когда раздались взрывы нас не было дома, как раз отъехали в центр города. Увидели где-то вдали столб дыма и сразу поехали обратно. Несколько домов пылали, улицу перекрыли спасатели. Нас пропустили, чтобы забрать документы. Внутри дома все разрушено. Хорошо, хоть сами остались живы, но дома уже нет», — говорит Александр.

Когда-то здесь было уютно и тепло. Сейчас дом получил серьезные повреждения. Фото: Новости Донбасса

Елена и Сергей Терехович в один миг потеряли дом, где жили с сыном и больной мамой Елены. Дом ее свекрови, мамы Сергея, расположен напротив. Он также сильно пострадал. Но есть надежда на восстановление, все зависит от дальнейшего обследования. Семья еще не оправилась от страшного события, им придется восстанавливать также и документы, которые сгорели во время пожара.

Елена и Сергей возле дома мамы Сергея. Есть надежда, что его можно восстановить. Фото: Новости Донбасса

«Я и сын были на работе, когда это произошло. Услышала взрывы именно в тот момент, когда сын заехал, чтобы подвезти домой. Увидели дым, я сразу позвонила мужу. Он прокричал, что домов уже нет. Но слава богу, успел вывести больную маму, которая почти не ходит, на улицу. Прилет был прямо у ворот нашего дома», — рассказывает о страшном событии Елена.

Елена рассказывает, что крышу дома снесло взрывной волной. Фото: Новости Донбасса

Благодаря тому, что ее муж не потерял силы духа, мама, перенесшая два инсульта, осталась жива. Да и сам Сергей тоже, ведь после того, как он спас тещу, вернулся в дом и отсоединил газовый баллон, чтобы избежать взрыва. Сейчас семья осталась без ничего. Им уже помогла гуманитарная миссия «Пролиска», которая с утра была на месте событий.



«Мы приезжаем на места обстрелов и оказываем гуманитарную помощь людям, жилье которых пострадало. Сегодня привезли непродовольственные товары — одеяла, лампы с повербанками, которые можно заряжать с помощью солнечной энергии. В составе команды всегда едет психолог, поскольку люди обычно находятся в плохом психологическом состоянии. Также есть социальный менеджер, которой консультирует по восстановлению документов и возможным выплатам», — комментирует руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» в Донецкой области Евгений Ткачев.

Гуманитарная миссия «Пролиска» на месте событий в Покровске.Фото: Новости Донбасса

Несмотря на аномальную жару соответствующие службы почти сутки работают над восстановлением электро- и газоснабжения. Из-за повреждения газопровода 253 абонента остались без газа. На месте также коммунальщики, которые убирают последствия обстрелов. По словам заместителя начальника Покровской ГВА Алексея Стебеля ожидается помощь от гуманитарной миссии БФ «Ангелы Спасения», которая доставит владельцам поврежденных домовладений строительные материалы.



«В настоящее время в контактный центр поступило сообщение о повреждении 27 частных и двух многоквартирных домов. Сегодня, согласно плану ликвидации последствий обстрелов, начинается работа комиссионного обследования. К каждому владельцу придут члены комиссии и сделают предварительное обследование, чтобы в дальнейшем осуществить сопровождение подачи заявлений на программу "єВідновлення"», — отметил Алексей Стебель.

Коммунальные службы восстанавливают газопровод. Фото: Новости Донбасса

Ремонтная бригада восстанавливает энергоснабжение. Фото: Новости Донбасса