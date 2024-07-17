Втратили житло, але не залишились без допомоги. Як у Покровську ліквідують наслідки ракетних обстрілів

Покровськ. Фото: «Новини Донбасу»

У другій половині дня російські війська вкотре обстріляли Покровськ на Донеччині. Чотири потужних вибухи пролунали о 16:30 — час, коли люди повертаються додому з роботи. В зоні ураження опинились приватний сектор та місцеве кладовище. Журналісти «Новин Донбасу» побували на місці подій та поспілкувались с постраждалими.



За даними прокуратури внаслідок обстрілу постраждали четверо містян — двоє чоловіків та двоє жінок віком від 18 до 58 років. Їм терміново надали медичну допомогу, в усіх людей діагностовано осколкові поранення. За попередньою іеформацією, російські війська завдали удару трьома авіаційними ракетами УМПБ Д-30 СН. Пошкоджені будинки та газопровід.



У напівзруйнованому будинку подружжя Павлових прибирає наслідки обстрілу. На жаль, оселя вже непридатна для проживання. Родина терміново шукає житло в оренду та намагається врятувати хоча б щось зі свого майна. Пан Олександр працює прохідником на одній з місцевих шахт. У вільний час подружжя роками облаштовувало свою оселю, щоб діти та онуки могли гостювати з комфортом. Зараз у дитячій кімнаті потріскались стіни, вцілив лише манеж. У будинку немає вікон та даху.

Лише кілька днів тому у пана Олександра гостювала донька з онукою. Фото: «Новини Донбасу»

«Коли пролунали вибухи, нас не було вдома, саме від’їхали до центру міста. Побачили десь вдалині стовп диму та одразу повернулися. Кілька будинків палали, вулицю перекрили рятувальники. Нас пропустили, щоб забрати документи. Всередині будинку все зруйновано. Добре, хоч самі залишились живі, але будинку вже немає», — каже пан Олександр.

Колись тут було затишно та тепло. Зараз будинок зазнав серйозних ушкоджень. Фото: «Новини Донбасу»

Олена та Сергій Тереховичі за одну мить втратили будинок, де жили з сином та хворою мамою Олени. Дім її свекрухи, мами Сергія, розташований навпроти. Він також сильно постраждав. Але є надія на відновлення – все залежить від подальшого обстеження. Родина ще не оговталась від страшної події, доведеться відновлювати також і документи, які згоріли під час пожежі.

Пані Олена та пан Сергій біля будинку мами Сергія. Є надія, що його можна відновити. Фото: «Новини Донбасу»

«Я та син були на роботі, коли це сталося. Почула вибухи саме у той момент, коли син заїхав, щоб підвезти додому. Побачили дим, я одразу зателефонувала чоловікові. Він прокричав, що будинку вже немає. Але слава богу, встиг вивести хвору маму, яка майже не ходить, надвір. «Прильот» був прямісінько біля воріт нашого будинку», — розповідає про страшну подію пані Олена.

Пані Олена розповідає, що дах будинку знесло вибуховою хвилею. Фото: «Новини Донбасу»

Завдяки тому, що її чоловік не втратив сили духу, мама, що перенесла два інсульти, залишилась жива. Та й сам Сергій теж, адже після того, як він врятував тещу, повернувся до будинку та від’єднав газовий балон, щоб уникнути вибуху. Зараз родина залишилась ні з чим. Їм вже допомогла гуманітарна місія «Проліска», яка вранці була на місці подій.



«Ми приїздимо на місця обстрілів та надаємо гуманітарну допомогу людям, житло яких постраждало. Сьогодні привезли непродовольчі товари: ковдри, лампи з повербанками, які можна заряджати завдяки сонячній енергії. У складі команди завжди їде психолог, оскільки люди зазвичай перебувають у поганому психологічному стані. Також є соціальний менеджер, якій консультує щодо відновлення документів та можливих виплат», — коментує керівник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов.

Гуманітарна місія «Проліска» на місці подій у Покровську. Фото: «Новини Донбасу»

Попри аномальну спеку відповідні служби майже добу працюють над відновленням електро- та газопостачання. Через пошкодження газогону 253 абоненти залишились без газу. На місці також комунальники, які прибирають наслідки обстрілів. За словами заступника начальника Покровської МВА Олексія Стебеля очікується допомога від гуманітарної місії БФ «Янголи Спасіння», яка доставить власникам пошкоджених домоволодінь будівельні матеріали.



«На цей час до контактного центру надійшло повідомлення про пошкоджені 27 приватних та двох багатоквартирних будинків. Сьогодні за планом ліквідації наслідків обстрілів розпочинається робота комісійного обстеження. До кожного власника прийдуть члени комісії та зроблять попереднє обстеження, щоб надалі здійснити супровід подачі заяв на програму "єВідновлення"», — зазначив Олексій Стебель.

Комунальні служби відновлюють газогін. Фото: «Новини Донбасу»

Ремонтна бригада відновляє енергопостачання. Фото: «Новини Донбасу»