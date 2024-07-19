У зруйнованому селищі Ставки на Донеччині залишається 66 людей — поліція

У селищі Ставки, яке належить до Лиманської міської ради, наразі залишається 66 осіб. До повномасштабної війни у населеному пункті проживали понад 800 осіб. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«У 2022 році село пережило російську окупацію, а зараз біля нього точаться бої. З понад 800 осіб, що мешкали в Ставках до війни, лишилось 66», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що поліцейський екіпаж «Білі янголи» та волонтери доставляють до селища гуманітарну допомогу.



Росіяни на початку широкомасштабного вторгнення повністю розтрощили населений пункт. Більшість територій вже розмінували після деокупації, проте деякі місця й досі залишаються небезпечними.



За словами місцевої мешканки, російські окупанти винесли все з будинків.



«Мою повністю вичистили. Ми повернулися — а в будинку немає навіть ні ложок, ні виделок», — зазначила жінка.



Раніше ми писали, що начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що з лінії фронту евакуйовано 325 осіб, у тому числі 28 дітей.