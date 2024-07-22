На Донеччині узбережжя водоймища незаконно продали — землю повернули через суд

У Донецькій області прокуратура через суд добилася повернення узбережжя вартістю понад 2 мільярди гривень із приватної власності у державну.



Територію повернули на користь Удаченської селищної громади у районі села Сергіївки Покровського району. Місцеві державні адміністрації надавали його в оренду юридичним особам, зокрема для риборозведення. Однак через деякий час землю навколо орендованої водойми передали у приватну власність.



«З огляду на те, що перебування земельних ділянок водного фонду у приватній власності є незаконним, у лютому 2024 року прокуратура звернулася до суду», — зазначили у прокуратурі Донецької області.