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На Донеччині узбережжя водоймища незаконно продали — землю повернули через суд

22 липня 2024, 19:42

На Донеччині узбережжя водоймища незаконно продали — землю повернули через суд

На Донеччині узбережжя водоймища незаконно продали — землю повернули через суд

У Донецькій області прокуратура через суд добилася повернення узбережжя вартістю понад 2 мільярди гривень із приватної власності у державну.

 Територію повернули на користь Удаченської селищної громади у районі села Сергіївки Покровського району. Місцеві державні адміністрації надавали його в оренду юридичним особам, зокрема для риборозведення. Однак через деякий час землю навколо орендованої водойми передали у приватну власність.

«З огляду на те, що перебування земельних ділянок водного фонду у приватній власності є незаконним, у лютому 2024 року прокуратура звернулася до суду», — зазначили у прокуратурі Донецької області.

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