В Донецкой области в результате обстрелов за сутки пострадали трое людей

Российские войска активно обстреливают населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки трое людей пострадали, в частности, в Гродовке, Николаевке и городе Часов Яр. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 24 июля россияне ранили 3 жителей Донецкой области», — написал он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2103 человека, получили ранения — 5493. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за сутки 24 июля российская армия потеряла 1230 военных ранеными и убитыми. Общие потери армии РФ в живой силе достигли 571 350 человек. Также Силы обороны уничтожили 45 российских артиллерийских систем, 26 ББМ и 11 танков.