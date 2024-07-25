На Донеччині внаслідок обстрілів за добу постраждали троє людей

Російські війська активно обстрілюють населені пункти на Донеччині. Минулої доби троє людей постраждали, зокрема, у Гродівці, Миколаївці та місті Часів Яр. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 24 липня росіяни поранили 3 жителів Донецької області», — написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2103 особи, дістали поранення — 5493. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за добу 24 липня російська армія втратила 1230 військових пораненими та вбитими. Загальні втрати армії РФ у живій силі досягли 571 350 людей. Також Сили оборони знищили 45 російських артилерійських систем, 26 ББМ та 11 танків.