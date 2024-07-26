Годовщина теракта в Еленовке: в ООН осудили действия РФ и призвали привлечь виновных к ответственности

На этой неделе исполняется два года с момента убийства по меньшей мере 50 украинских военнопленных и ранения еще 151 в исправительной колонии №120 возле оккупированного поселка Еленовка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ООН в Украине.

Военнопленные защищены международным гуманитарным правом, которое требует гуманного отношения к ним и обязывает держащее их в плену государство гарантировать безопасность. Смерть или серьезные ранения военнопленных должны стать предметом официального и тщательного расследования со стороны государства, держащего их в плену. Любое подозрение в преступных действиях должно расследоваться быстро, тщательно, независимо, беспристрастно и прозрачно, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Несмотря на эти обязательства, власти Российской Федерации приняли меры, которые помешали независимым усилиям по установлению фактов взрывов в Еленовке. Место происшествия не только не было сохранено, но и искажено, а вещественные доказательства – повреждены. Российская Федерация не допустила наблюдателей ООН на эту территорию, также не проводились другие независимые экспертные анализы. В то же время российские власти заявили, что удар нанесли ракетами HIMARS, выпущенными Вооруженными силами Украины.

На основе опросов более 50 свидетелей и выживших, а также на основе анализа видео- и фотоматериалов Управление ООН по правам человека в прошлом году пришло к выводу, что взрывы не были вызваны ракетами HIMARS. Хотя точный тип оружия и точное место его расположения определить не удалось, признаки структурных повреждений, очевидно, совпадают с траекторией двигавшегося с востока на запад снаряда.

Отсутствие ответственности за гибель и ранение в колонии в Еленовке вписывается в более широкий контекст распространенных и регулярных пыток украинских военнопленных. Российская власть продолжает удерживать военнопленных в ужасных условиях, лишает их медицинской помощи и разрешает только ограниченный контакт или вообще не позволяет контактировать им с семьей и внешним миром.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает опрашивать украинских военнопленных по возвращении в Украину и их семьи и снова призывает к установлению правды и обеспечению ответственности в соответствии с фундаментальными принципами международного гуманитарного права и прав человека.

Напомним, что в ночь на 29 июля 2022 года под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки – были ранены.

После этого власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.