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Річниця теракту в Оленівці: в ООН засудили дії РФ та закликали притягнути винних до відповідальності

26 липня 2024, 14:20

Річниця теракту в Оленівці: в ООН засудили дії РФ та закликали притягнути винних до відповідальності

Цього тижня виповнюється два роки з моменту вбивства щонайменше 50 українських військовополонених та поранення ще 151 у виправній колонії №120 біля окупованого селища Оленівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ООН в Україні.

Військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає гуманного ставлення до них і зобов'язує державу, що тримає їх у полоні, гарантувати безпеку. Смерть або серйозні поранення військовополонених мають стати предметом офіційного та ретельного розслідування з боку держави, яка тримає їх у полоні. Будь-яка підозра у злочинних діях має розслідуватися швидко, ретельно, незалежно, неупереджено та прозоро, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Попри ці зобов'язання, влада Російської Федерації вжила заходів, які завадили незалежним зусиллям щодо встановлення фактів вибухів у Оленівці. Місце події не тільки не було збережено, але й спотворено, а речові докази пошкоджено. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН на цю територію, також не проводили інших незалежних експертних аналізів. Водночас російська влада заявила, що удару завдали ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України.

На основі опитувань понад 50 свідків і людей, що вижили, а також на основі аналізу відео- та фотоматеріалів Управління ООН з прав людини минулого року дійшло висновку, що вибухи не були викликані ракетами HIMARS. Хоча точний тип зброї й точне місце її розташування визначити не вдалося, ознаки структурних ушкоджень, очевидно, збігаються з траєкторією снаряда, що рухався зі сходу на захід.

Відсутність відповідальності за загибель та поранення в колонії в Оленівці вписується у ширший контекст поширених та регулярних тортур українських військовополонених. Російська влада продовжує утримувати військовополонених у жахливих умовах, позбавляє їх медичної допомоги та дозволяє лише обмежений контакт або взагалі не дозволяє контактувати їм із сім'єю та зовнішнім світом.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує опитувати українських військовополонених після повернення в Україну та їхні сім'ї та знову закликає до встановлення правди та забезпечення відповідальності відповідно до фундаментальних принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня 2022 року під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, в якій перебували українські військовополонені. Загинули 53 людини, десятки – були поранені.

Після цього влади Росії та України звинуватили одна одну в обстрілі.

Переможемо цензуру разом!

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