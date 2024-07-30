Из-за агрессии РФ в Херсонской области 8 человек получили ранения — Прокудин

За прошедшие сутки под огнем армии противника и авиаударами РФ оказались 15 населенных пунктов Херсонской области, где пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Под удар россиян попали Антоновка, Камышаны, Чернобаевка, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Велетенское, Ромашково, Берислав, Львово, Тягинка, Новотягинка, Шляховое, Змиевка и город Херсон», — уточнил Прокудин.



Начальник облатной военной администрации также отметил, что российские военные попали в объекты критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 24 частных дома.



«Повреждены газопроводы. Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения», — добавил глава Херсонской ОВА.



Напомним, 25 июля 2024 года, на территорию Украины волонтерам удалось вернуть четырех детей из оккупированной Херсонской области.