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Россия в ближайшее время может нанести новый массированный ракетный удар по Украине

30 июля 2024, 23:04

Россия в ближайшее время может нанести новый массированный ракетный удар по Украине

ВСУ постоянно готовятся к очередному массированному обстрелу. Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, таких атак уже давно не было.

«Да, если мы видим в море носители в определенном количестве, обычно это может предшествовать комбинированному обстрелу. Потому что самостоятельные атаки крылатых ракет обычно не достигают большого успеха. Иногда процент их уничтожения достигает 100. Есть вторая версия, что это, возможно, учения», – сказал Плетенчук.

Спикер ВМС заявил, что в настоящее время в море находятся три российских подводных носителя ракет.

«Это все подводные носители, которые есть у врага в Азово-Черноморском регионе. Да, они могут иметь на борту в общем сложности до 12 ракет. Да, если параллельно происходит снаряжение самолетов, возможна комбинированная атака. Как и всегда, не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги», – отметил он.

Напомним, что в результате атаки на аэродром «Оленья» в Мурманской области РФ были повреждены два дальних бомбардировщика Ту-22М3.

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