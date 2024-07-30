Росія найближчим часом може завдати нового масованого ракетного удару по Україні

ЗСУ постійно готуються до чергового масованого обстрілу. Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, таких атак уже давно не було.

«Так, якщо ми бачимо в морі носії у певній кількості, зазвичай це може передувати комбінованому обстрілу. Тому що самостійні атаки крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток їхнього знищення сягає 100. Є друга версія, що це, можливо, навчання», – сказав Плетенчук.

Спікер ВМС заявив, що наразі в морі знаходяться три російські підводні носії ракет.

«Це всі підводні носії, які має ворог в Азово-Чорноморському регіоні. Так, вони можуть мати на борту загалом до 12 ракет. Так, якщо паралельно відбувається спорядження літаків, можлива комбінована атака. Як і завжди, не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги», – зазначив він.

Нагадаємо, що в результаті атаки на аеродром «Оленья» в Мурманській області РФ були пошкоджені два дальні бомбардувальники Ту-22М3.