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Начался большой обмен заключенными между Россией и Западом. Что известно на данный момент

01 августа 2024, 16:44

Начался большой обмен заключенными между Россией и Западом. Что известно на данный момент

В обмене заключенными между Россией и Западом фигурируют 24 человека. Об этом сообщил американский телеканал CBS.

В частности, в обмене участвуют три гражданина США: репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская журналистка Алсу Курмашева.

В рамках сделки, как ожидается, не менее 12 российских политзаключенных будут отпущены в Германию. Восемь граждан РФ будут возвращены в Россию, в том числе несколько человек, подозреваемых в связях с российской разведкой. Среди ожидаемых участников обмена – Вадим Красиков, осужденный за убийство бывшего полевого командира Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Также в обмене участвует осужденный на смертную казнь в Беларуси Рико Кригер.

По информации прокремлевского медиа Mash, России уже выдали Артема и Анну Дульцевых, которые были осуждены в Словении за шпионаж.

Судя по всему, обмен пройдет – или уже проходит – в Турции. По данным сервиса Flightradar, в Анкару летели два самолета Управления делами президента России. Туда же направлялся борт ВВС США с авиабазы НАТО в Германии

Обмену предшествовала информация, что из колоний и изоляторов в России пропали семь политзаключенных – экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и бывший координатор штаба в Томске Ксения Фадеева, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, осужденный за «госизмену» Кевин Лик.

Напомним, что 31 июля стало известно о том, что 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в «Азове», умер в ростовском СИЗО. Российские оккупанты обвиняли бойца в якобы «участии в деятельности террористической организации и в попытке насильственного захвата власти».

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