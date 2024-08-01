Почався великий обмін ув'язненими між Росією та Заходом. Що відомо на даний момент

В обміні ув'язненими між Росією та Заходом фігурують 24 людини. Про це повідомив американський телеканал CBS.

Зокрема, в обміні беруть участь три громадяни США: репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан та російсько-американська журналістка Алсу Курмашова.

В рамках угоди, як очікується, не менше 12 російських політв'язнів буде відпущено до Німеччини. Вісім громадян РФ буде повернуто до Росії, у тому числі кілька людей, підозрюваних у зв'язках з російською розвідкою. Серед очікуваних учасників обміну – Вадим Красіков, засуджений за вбивство колишнього польового командира Чеченської Республіки Ічкерія Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

Також в обміні бере участь засуджений до страти в Білорусі Ріко Крігер.

За інформацією прокремлівського медіа Mash, Росії вже видали Артема та Ганну Дульцевих, які були засуджені у Словенії за шпигунство.

Зважаючи на все, обмін пройде – або вже проходить – у Туреччині. За даними сервісу Flightradar, в Анкару летіли два літаки Управління справами президента Росії. Туди ж прямував борт ВПС США з авіабази НАТО у Німеччині

Обміну передувала інформація, що з колоній та ізоляторів у Росії зникли семеро політв'язнів – ексглава штабу Навального в Уфі Лілія Чанишева та колишній координатор штабу в Томську Ксенія Фадєєва, художниця Саша Скочиленко, правозахисник Олег Орлов, політики Ілля Яшин та Володимир Кара-Мурза, засуджений за «держзміну» Кевін Лік.

Нагадаємо, що 31 липня стало відомо про те, що 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який був водієм в «Азові», помер у ростовському СІЗО. Російські окупанти звинувачували бійця в нібито «участі у діяльності терористичної організації та спробі насильницького захоплення влади».