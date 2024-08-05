Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: один человек погиб, еще три – ранены

За 4 августа россияне убили одного жителя Донецкой области – в поселке Гродовка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Еще три человека в области за сутки получили ранения: один – в городе Украинск, один – в Гродовке и один – в селе Веселое.

Напомним, что ночью 1 августа российская авиация ночью сбросила авиабомбу на город Селидово Донецкой области, в результате чего ранения получила пожилая женщина.