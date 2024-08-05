Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: одна людина загинула, ще три – поранені

За 4 серпня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у селищі Гродівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще три людини в області за добу отримали поранення: одна – у місті Українськ, одна – у Гродівці та одна – у селі Веселе.

Нагадаємо, що вночі 1 серпня російська авіація вночі скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області, внаслідок чого поранення отримала жінка похилого віку.