Войска РФ приближаются к основным укреплениям ВСУ в районе Покровска Донецкой области. Уже есть прорыв в районе Ивановки.



Это следует из примерных данных онлайн-карты, которую составили OSINT-исследователи Black Bird Group.



Согласно карте, основные фортификационные сооружения Сил обороны Украины находятся в районах населенных пунктов Николаевка, Новогродовка, Ивановка, Гродовка и так далее.



При этом на днях, по данным аналитиков, российским силам удалось прорвать укрепления в районе Ивановки.



Российская армия в Донецкой области сосредоточила усилия в боях недалеко от Нью-Йорка и Торецка в направлении города. Ранее сообщалось, что агрессор продвинулся в населенных пунктах Пивничне, Зализне, Желанное, Сергеевка, Ивановка, у Лисичного и Желанного. Силы обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2 возле Ивановки.