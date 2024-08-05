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Російські війська наближаються до основних укріплень ЗСУ на Покровському напрямку

05 серпня 2024, 18:36

Російські війська наближаються до основних укріплень ЗСУ на Покровському напрямку

Російські війська наближаються до основних укріплень ЗСУ на Покровському напрямку

Війська РФ наближаються до основних зміцнень ЗСУ у районі Покровська Донецької області. Вже є прорив у районі Іванівки.

Це виходить із приблизних даних онлайн-карти, яку склали OSINT-дослідники Black Bird Group.

Згідно з картою, основні фортифікаційні споруди Сил оборони України знаходяться в районах населених пунктів Миколаївка, Новогродівка, Іванівка, Гродівка тощо.

 При цьому днями, за даними аналітиків, російським силам удалося прорвати укріплення в районі Іванівки.

Російська армія на Донеччині зосередила зусилля у боях недалеко від Нью-Йорка та Торецька у напрямку міста. Раніше повідомлялося, що агресор просунувся в населених пунктах Північне, Залізне, Бажане, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Бажаного. Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки.

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