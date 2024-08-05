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Российские военные все чаще пробиваются к окраинам Торецка — СМИ

05 августа 2024, 23:29

Российские военные все чаще пробиваются к окраинам Торецка — СМИ

Российские диверсионно-разведывательные группы дважды за последние три дня заходили на окраины Торецка Донецкой области со стороны частично захваченного села Железное. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой военных, владеющих обстановкой на направлении.

Источник рассказал, что за последние три дня Силы обороны уже трижды вступали в бой с ДРГ на окраинах Торецка.

«Возросла интенсивность штурмов: на позапрошлой неделе было 48, на прошлой — 58. Россияне держат темп в штурмах, в обстрелах, УАБах. Возросло количество FPV», — приводит слова военного издание.

Войска РФ начали наступление на Торецк и Нью-Йорк в конце июня 2024 года, когда происходила ротация 24-й бригады на 41-ю.

Ранее в Генштабе сообщили, что российская армия в Донецкой области сосредоточила усилия в боях недалеко от Нью-Йорка и Торецка в направлении города. 

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