Російські військові дедалі частіше пробиваються до околиць Торецька — ЗМІ

Російські диверсійно-розвідувальні групи двічі за останні три дні заходили на околиці Торецька на Донеччині з боку частково захопленого села Залізне. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на військових, які володіють інформацією про ситуацію на напрямку.



Джерело розповіло, що за останні три дні Сили оборони вже тричі вступали у бій із ДРГ на околицях Торецька.



«Зросла інтенсивність штурмів: позаминулого тижня було 48, минулого — 58. Росіяни тримають темп у штурмах, обстрілах, УАБах. Зросла кількість FPV», — наводить слова військового видання.



Війська РФ розпочали наступ на Торецьк та Нью-Йорк наприкінці червня 2024 року, коли відбувалася ротація 24-ї бригади на 41-ю.



Раніше в Генштабі повідомили, що російська армія на Донеччині зосередила зусилля в боях недалеко від Нью-Йорка та Торецька у напрямку міста.