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ЗСУ відбили штурм українських позицій на Соледарському напрямку: знищені танки росіян

06 серпня 2024, 16:30

ЗСУ відбили штурм українських позицій на Соледарському напрямку: знищені танки росіян

Знищений російський танк на Соледарському напрямку. Фото: кадр із відео Знищений російський танк на Соледарському напрямку. Фото: кадр із відео

На Соледарському напрямку російська піхота за підтримки танків висунулась у бік українських позицій і спробувала піти у штурм. Про це стало відомо з повідомлення 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

В результаті сили 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону спільно з БУАР знищили два танки окупантів. Судячи з відео, для знищення бронетехніки українські воїни використовували дрони.

Нагадаємо, що українські бійці зачистили від окупантів вулиці та будинки у селищі Північне під Торецьком.

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