Российские оккупанты ранили ребенка на Днепропетровщине

Российская армия ночью 8 августа обстреляла Никопольщину Днепропетровской области. Известно, что ранения получил подросток. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Не прекращал агрессор бить по Никопольщине, применяя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. С вечера атаки пережили райцентр, Мировская, Покровская городская и сельская громады», — написал он.
По словам Лысака, пострадал 12-летний мальчик, медики оказали помощь.
Кроме того, в результате атаки повреждены два частных дома.
Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в очередной раз били по Никополю Днепропетровской области из артиллерии. В результате ударов погибли мать и дочь, кроме того, пострадал мужчина.
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