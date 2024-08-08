Российские оккупанты ранили ребенка на Днепропетровщине

Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

Российская армия ночью 8 августа обстреляла Никопольщину Днепропетровской области. Известно, что ранения получил подросток. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«Не прекращал агрессор бить по Никопольщине, применяя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. С вечера атаки пережили райцентр, Мировская, Покровская городская и сельская громады», — написал он.



По словам Лысака, пострадал 12-летний мальчик, медики оказали помощь.



Кроме того, в результате атаки повреждены два частных дома.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в очередной раз били по Никополю Днепропетровской области из артиллерии. В результате ударов погибли мать и дочь, кроме того, пострадал мужчина.