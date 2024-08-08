Російські окупанти поранили дитину на Дніпропетровщині

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Російська армія вночі 8 серпня обстріляла Нікопольщину Дніпропетровської області. Відомо, що поранення дістав підліток. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Не припиняв агресор бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію та дрони-камікадзе. З вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади», — написав він.



За словами Лисака, постраждав 12-річний хлопчик, медики надали допомогу.



Крім того, в результаті атаки пошкоджено два приватні будинки.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ в черговий раз били Нікополем Дніпропетровської області з артилерії. Внаслідок ударів загинули мати та дочка, крім того, постраждав чоловік.