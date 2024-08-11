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Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики

11 августа 2024, 11:51

Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики

Продвижение войск РФ возле Песчаного и Стельмаховки. Карта: DeepState Продвижение войск РФ возле Песчаного и Стельмаховки. Карта: DeepState

Российские военные продвинулись возле четырех населенных пунктов Харьковщины, Луганщины Донетчины. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.

«Враг продвинулся возле Песчаного (Купянское направление Харьковской области), Стельмаховки (Купянское направление в Луганской области), в Ивановке (Покровское направление в Донецкой области) и Красногоровке (Кураховское направление в Донецкой области)», — говорится в сообщении.

Продвижение войск РФ в Ивановке. Карта: DeepState

Кроме того, специалисты добавили, что россияне пытаются окружить часть позиций Сил Обороны у Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего населенного пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку.

Продвижение войск РФ в Красногоровке. Карта: DeepState

Ранее мы писали, что российские силы продвинулись в районе Пантелеймоновки на Торецком направлении.

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