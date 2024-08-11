Окупанти просунулися на Донбасі та Харківщині — аналітики

Просування військ РФ біля Піщаного і Стельмахівки. Карта: DeepState

Російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів Харківщини, Луганщини Донеччини. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



«Ворог просунувся біля Піщаного (Куп'янський напрямок Харківської області), Стельмахівки (Куп'янський напрямок в Луганській області), в Іванівці (Покровський напрямок в Донецькій області) та Красногорівці (Курахівський напрямок в Донецькій області)», — йдеться у повідомленні.

Просування військ РФ в Іванівці. Карта: DeepState

Крім того, фахівці додали, що росіяни намагаються оточити частину позицій Сил Оборони біля Стельмахівки та Піщаного. Північніше останнього населеного пункту противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, що дасть їм нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку.

Просування військ РФ у Красногорівці. Карта: DeepState

Раніше ми писали, що російські сили просунулися в районі Пантелеймонівки Торецькому напрямку.