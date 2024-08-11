Россияне используют химическое оружие на юге Украины — ОСГВ «Таврия»

Российские оккупанты продолжают применять химическое оружие против Вооруженных сил Украины, в частности, на юге страны. Из 536 боеприпасов, которые сбросили россияне, 11 были с отравляющими веществами. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий.



«Ежедневно противник применяет боеприпасы с отравляющими веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера были сброшены с коптеров, 11 были с отравляющими веществами», — отметил он.



В пресс-службе Командования Сил поддержки ВСУ заявили, что только за июль зафиксировано и задокументировано 358 случаев применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических соединений.



С начала полномасштабного вторжения было зафиксировано 3570 случаев применения противником боеприпасов, содержащих химвещество.



Ранее мы писали, что российская армия в воскресенье, 11 августа, ударила по территории Украины с помощью 4-х баллистических ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 53 из 57 БПЛА.