Росіяни використовують хімічну зброю на півдні України — ОСУВ «Таврія»

Російські окупанти продовжують застосовувати хімічну зброю проти Збройних сил України, зокрема на півдні країни. З 536 боєприпасів, які скинули росіяни, 11 були з отруйними речовинами. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.



«Щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора було скинуто з коптерів, 11 були з отруйними речовинами», — зазначив він.



У пресслужбі Командування Сил підтримки ЗСУ заявили, що лише за липень зафіксовано та задокументовано 358 випадків застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних сполук.



З початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано 3570 випадків застосування противником боєприпасів, які містять хімречовину.



Раніше ми писали, що російська армія в неділю, 11 серпня, вдарила по території України за допомогою 4-х балістичних ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 53 із 57 БПЛА.