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Утренняя атака на Краматорск: количество пострадавших возросло

11 августа 2024, 17:18

Утренняя атака на Краматорск: количество пострадавших возросло

Последствия атаки на Краматорск 11 августа. Фото: Вадим Филашкин Последствия атаки на Краматорск 11 августа. Фото: Вадим Филашкин

В результате утренней атаки на Краматорск Донецкой области получили ранения восемь человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Пострадавшие — местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают помощь в Донецкой области, остальные — не нуждаются в госпитализации», — отметил он.

Отметим, что утром 11 августа россияне атаковали город с помощью РСЗО «Смерч». Кроме того, повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.

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