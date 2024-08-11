Утренняя атака на Краматорск: количество пострадавших возросло

Последствия атаки на Краматорск 11 августа. Фото: Вадим Филашкин

В результате утренней атаки на Краматорск Донецкой области получили ранения восемь человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Пострадавшие — местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают помощь в Донецкой области, остальные — не нуждаются в госпитализации», — отметил он.

Отметим, что утром 11 августа россияне атаковали город с помощью РСЗО «Смерч». Кроме того, повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.