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Ранкова атака на Краматорськ: кількість постраждалих зросла

11 серпня 2024, 17:18

Ранкова атака на Краматорськ: кількість постраждалих зросла

Наслідки атаки на Краматорськ 11 серпня. Фото: Вадим Філашкін Наслідки атаки на Краматорськ 11 серпня. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок ранкової атаки на Краматорськ Донецької області отримали поранення вісім людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Постраждалі – місцеві жителі віком від 42 до 77 років. Один із поранених спрямований на лікування в Дніпро, двоє отримують допомогу на Донеччині, інші — не потребують госпіталізації», — зазначив він.

Зазначимо, що вранці 11 серпня росіяни атакували місто за допомогою РСЗВ «Смерч». Крім того, пошкоджено 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств та об'єкт інфраструктури.

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