Армия РФ убила 4 жителей Донетчины, еще 4 человека получили ранения

Российская армия за минувшие сутки, 12 августа, атаковали Донецкую область. В результате атак четверо людей погибли, еще четверо людей – травмированы. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 12 августа россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Украинске, 1 в Торецке и Константиновке», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2151 человек, получили ранения – 5649. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что на трассе под Донецком машина протаранила группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. Днем 12 августа на кольцевой автодороге воспитанники спортивной школы проводили тренировку.