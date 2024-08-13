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Армия РФ убила 4 жителей Донетчины, еще 4 человека получили ранения

13 августа 2024, 09:52

Армия РФ убила 4 жителей Донетчины, еще 4 человека получили ранения

Российская армия за минувшие сутки, 12 августа, атаковали Донецкую область. В результате атак четверо людей погибли, еще четверо людей – травмированы. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 12 августа россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Украинске, 1 в Торецке и Константиновке», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2151 человек, получили ранения – 5649. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что на трассе под Донецком машина протаранила группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. Днем 12 августа на кольцевой автодороге воспитанники спортивной школы проводили тренировку.

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