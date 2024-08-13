Армія РФ вбила 4 жителів Донеччини, ще 4 особи отримали поранення

Російська армія минулої доби, 12 серпня, атакувала Донецьку область. Внаслідок атак четверо людей загинули, ще четверо людей – травмовані. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 12 серпня росіяни вбили 4 мешканців Донеччини: 2 в Українську, 1 у Торецьку та Костянтинівці», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2151 особа, отримали поранення — 5649. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що на трасі під Донецьком машина протаранила групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів. Вдень 12 серпня на кільцевій автодорозі вихованці спортивної школи проводили тренування.