ЗСУ взяли під контроль чотири села та розширили плацдарм у Курській області – Bild

Ситуація у Курській області. Фото: карта Bild

На північ від Суджі українські війська взяли село Кругленьке та територію навколо. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.

ЗСУ там наступають у напрямку райцентру Коренево.

На південь від Суджі ЗСУ увійшли до села Камишне, там йдуть важкі вуличні бої. На шляху до Камишного українські війська взяли села Борки та Крупець, а також Спальне.

Нагадаємо, що Україна припускає створення військових комендатур у Курській області.