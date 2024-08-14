ЗСУ взяли під контроль чотири села та розширили плацдарм у Курській області – Bild

На північ від Суджі українські війська взяли село Кругленьке та територію навколо. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.
ЗСУ там наступають у напрямку райцентру Коренево.
На південь від Суджі ЗСУ увійшли до села Камишне, там йдуть важкі вуличні бої. На шляху до Камишного українські війська взяли села Борки та Крупець, а також Спальне.
Нагадаємо, що Україна припускає створення військових комендатур у Курській області.
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