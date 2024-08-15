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Британські танки Challenger 2 перетнули кордон з Росією і наступають на Курську область – Sky News

15 серпня 2024, 13:57

Британські танки Challenger 2 перетнули кордон з Росією і наступають на Курську область – Sky News

Танк Challenger 2. Фото: Getty Images Танк Challenger 2. Фото: Getty Images

Британські танки Challenger 2 використовуються під час українського вторгнення до Курської області. Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на джерело.

Згідно з урядовою політикою, Великобританія підтвердила, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії. Це включає й танки Challenger 2.

Подробиці про те, як і коли українські сили розгорнули танки Challenger 2 у Курській області, невідомі. Невідома і кількість танків, які могли задіяти ЗСУ.

Проте потужна українська 82-га десантно-штурмова бригада – це підрозділ Збройних сил України, який з минулого року експлуатує основні британські бойові танки. І участь підрозділів цієї бригади підтверджено у Курській наступальній операції.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли під контроль ще чотири села та розширили плацдарм у Курській області.

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