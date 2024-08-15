«Нет ни одного уцелевшего дома»: российские войска разрушили все многоэтажки в Часов Яре

В городе Часов Яр Донецкой области в результате постоянных обстрелов есть значительные разрушения. Об этом в эфир «Громадського радіо» сообщил начальник городской военной администрации Часов Яра Сергей Чаус.

По его словам, жилищный многоэтажный фонд поражен на 100%.

«У нас нет ни одного уцелевшего многоэтажного дома. Кто-то из людей живет в подвалах или даже квартирах, но большинство – в частном секторе», – рассказал Чаус.

Напомним, что российские захватчики почти вплотную подошли к Покровской громаде, население призывают эвакуироваться.