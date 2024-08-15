«Немає жодного вцілілого будинку»: російські війська зруйнували всі багатоповерхівки у Часовому Яру

У місті Часів Яр Донецької області внаслідок постійних обстрілів є значні руйнування. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

За його словами, багатоповерховий житловий фонд уражений на 100%.

«У нас немає жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Хтось із людей живе у підвалах чи навіть квартирах, але більшість – у приватному секторі», – розповів Чаус.

Нагадаємо, що російські загарбники майже впритул підійшли до Покровської громади, населення закликають евакуюватись.