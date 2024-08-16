Росія може розмістити біженців із Курської області у Маріуполі. Що планують окупанти

Начальник окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун видав главам районів доручення «з підготовки до можливого розміщення біженців із Курської області». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.
Згідно з документом, «чиновники» мають «надати пропозиції щодо оптимізації розміщення осіб, які залишилися без житла внаслідок бойових дій у 2022 році». Також окупанти планують використати так зване «безхазяйне» житло для розміщення біженців із Росії.
Нагадаємо, що евакуйованих мешканців Курської області також розмістять на окупованих територіях Запоріжжя.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях