Росія може розмістити біженців із Курської області у Маріуполі. Що планують окупанти

Начальник окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун видав главам районів доручення «з підготовки до можливого розміщення біженців із Курської області». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Згідно з документом, «чиновники» мають «надати пропозиції щодо оптимізації розміщення осіб, які залишилися без житла внаслідок бойових дій у 2022 році». Також окупанти планують використати так зване «безхазяйне» житло для розміщення біженців із Росії.

Нагадаємо, що евакуйованих мешканців Курської області також розмістять на окупованих територіях Запоріжжя.