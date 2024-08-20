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В эфире пропагандистского телеканала РФ призвали бомбить Курскую область

20 августа 2024, 08:05

В эфире пропагандистского телеканала РФ призвали бомбить Курскую область

Российский экс-политик в эфире государственного телеканала призвала начать бомбардировку Курской области. Фото: ВВС Российский экс-политик в эфире государственного телеканала призвала начать бомбардировку Курской области. Фото: ВВС

Экс-депутат Государственной думы РФ Наталья Нарочницкая в эфире российского «Первого канала» призвала бомбить Курскую область.

«Вот надо их окружить и уничтожить все! Просто ковровую бомбардировку устроить», — заявила экс-депутат Госдумы.

«Я считаю, что после всего, что произошло в Курской области, устроить такое возмездие! [...] Я надеюсь, что к этому готовятся...», — сказала Нарочницкая.

«Не будем наши планы обнажать...» — перебил другой пропагандист.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области. Первыми об атаке ВСУ сообщили российские «военкоры» Владимир Романов и Юрий Подоляка, а также прокремлевские телеграм-каналы Mash и Shot.

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