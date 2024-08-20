В ефірі пропагандистського телеканалу РФ закликали бомбити Курську область

Російський експолітик в ефірі державного телеканалу закликала розпочати бомбардування Курської області. Фото: ВВС

Ексдепутат Державної думи РФ Наталія Нарочницька в ефірі російського Першого каналу закликала бомбити Курську область.

«От треба їх оточити та знищити все! Просто килимове бомбардування влаштувати», — заявила ексдепутат Держдуми.

«Я вважаю, що після всього, що сталося у Курській області, влаштувати таку відплату! [...] Я сподіваюся, що до цього готуються», — сказала Нарочницька.

«Не будемо наші плани розкривати...» — перебив інший пропагандист.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили третій міст через річку Сейм у Курській області. Першими про атаку ЗСУ повідомили російські «військори» Володимир Романов та Юрій Подоляка, а також прокремлівські телеграм-канали Mash та Shot.