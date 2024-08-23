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В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Индии

23 августа 2024, 14:16

В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Индии

Премьер-министр Индии встретился с Зеленским. Фото: ОП Премьер-министр Индии встретился с Зеленским. Фото: ОП

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину с официальным визитом. Лидер встретился с президентом нашей страны Владимиром Зеленским. Об этом передает пресс-службе ОП.

Как отмечается, Зеленский и Моди почтили память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. Они возложили игрушки к месту мультимедийного мартиролога «Дети» в Киеве и почтили память погибших юных украинцев минутой молчания.

«Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия. Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной», — отметил Зеленский в своем телеграм-канале.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал Владимиру Зеленскому и Нарендри Моди об истории создания этой экспозиции и российских обстрелах мест, где находятся дети, в частности о ракетном ударе по крупнейшей детской больнице «Охматдет».

Ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена направит Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов. Официальное объявление может быть уже сегодня, 23 августа, накануне Дня независимости Украины. 

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