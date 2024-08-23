До Києва з робочим візитом прибув прем`єр-міністр Індії

Прем'єр-міністр Індії зустрівся з Зеленським. Фото: ОП

У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України з офіційним візитом. Лідер зустрівся з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба ОП.

Як зазначається, Зеленський та Моді вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Вони поклали іграшки до місця мультимедійного мартиролога «Діти» у Києві та вшанували пам'ять загиблих юних українців хвилиною мовчання.

«Разом з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою», — зазначив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів Володимиру Зеленському та Нарендрі Моді про історію створення цієї експозиції та російські обстріли місць, де знаходяться діти, зокрема про ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні «Охматдит».



Раніше ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена направить Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн. доларів. Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.