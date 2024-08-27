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Сили ППО вночі збили 5 крилатих ракет і 60 дронів — Олещук

27 серпня 2024, 09:59

Сили ППО вночі збили 5 крилатих ракет і 60 дронів — Олещук

РФ другий день поспіль масовано атакувала Україну. Фото: Микола Олещук РФ другий день поспіль масовано атакувала Україну. Фото: Микола Олещук

У ніч проти 27 серпня російські війська атакували Україну за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе, всього — 91 засіб повітряного нападу. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 60 БПЛА. Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.

 За його словами, окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів і ударними БПЛА:

- трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (з літаків МіГ-31К з повітряного простору Липецької область — РФ);

- балістичною ракетою «Іскандер-М» (з Криму);

- крилатою ракетою «Іскандер-К» (з Воронезької області — РФ);

- 5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області — РФ);

- 81 ударним БпЛА типу «Shahed» (з Єйська та Курської області — РФ).

Станом на 9:00 ППО збила 5 крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Як зазначається, десять безпілотників локально засічено (імовірно впало) на території України, одне перетнуло кордон з Білоруссю, ще близько десяти перебувають у повітряному просторі України.

Бойова робота велася у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

 Раніше ми писали, що росіяни за 26 серпня поранили одну людину в Донецькій області.

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