Оккупанты за сутки ранили одного человека в Донецкой области — Филашкин

Один человек пострадал в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 26 августа, обстреляла Донецкую область. В результате атак один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 26 августа россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Константиновке», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2699 человек, получили ранения — 5890. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



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