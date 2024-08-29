На териконі у районі Михайлівки у Покровському районі українські військові дроном збили прапор РФ

Бійці ЗСУ дроном збили прапор Росії на териконі у районі Михайлівки на Покровському напрямку. Відео опублікував український офіцер із позивним «Алекс» у своєму телеграм-каналі.

За його словами, цей терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте жодні сили та засоби війська РФ не здатні туди підтягнути через контроль висоти українськими дронами.

«Сама собою висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога», — підкреслив військовослужбовець.

Раніше повідомлялося, що станом на 23:00 28 серпня військові підрозділи армії РФ просунулися в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та в районі Вугледару.