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На териконі у районі Михайлівки у Покровському районі українські військові дроном збили прапор РФ

29 серпня 2024, 13:40

На териконі у районі Михайлівки у Покровському районі українські військові дроном збили прапор РФ

Бійці ЗСУ дроном збили прапор Росії на териконі у районі Михайлівки на Покровському напрямку. Відео опублікував український офіцер із позивним «Алекс» у своєму телеграм-каналі.

За його словами, цей терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте жодні сили та засоби війська РФ не здатні туди підтягнути через контроль висоти українськими дронами.

«Сама собою висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога», — підкреслив військовослужбовець.

Раніше повідомлялося, що станом на 23:00 28 серпня військові підрозділи армії РФ просунулися в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та в районі Вугледару.

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